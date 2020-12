Terza tappa del Tour Family in Sardegna

CAGLIARI – Tour Family in Sardegna è un progetto in cammino, un percorso che come la più normale delle famiglie nasce, cresce e si sviluppa nel tempo attraverso l’ascolto, attraverso i lunghi percorsi che portano all’unione, al #farefamiglia Il Tour Family in Sardegna ha come obiettivo quello di mettere in rete i comuni dell’isola per il benessere familiare! Un viaggio di scoperta, che faccia emergere, racconti e certifichi quanto di family c’è nella nostra Sardegna.

Questo percorso – che terminerà in aprile – sarà portato avanti con otto dirette – tre delle quali già andate in onda – dai centri dell’isola durante i quali verrà presentata l’esperienza della rete italiana dei “Comuni amici della famiglia” attraverso le testimonianze di amministratori e famiglie insieme al contributo del Comune di Alghero, città pilota del Network Family in Italia, e alle pillole di competenza espresse da voci autorevoli ed esperte.

Il progetto della regione Sardegna, in collaborazione con l’Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Trento, e con il supporto di TSM-Trentino School of Management vuole infatti presentare alle municipalità sarde un’esperienza innovativa in tema di politiche di benessere familiare. Un progetto dove la famiglia sarà al centro e i comuni saranno in rete per parlare del giusto benessere familiare. Obiettivo del progetto è la diffusione del Network “Family in Italia” partito con il comune di Alghero che grazie anche al Marchio Family è riuscito a trovare la strada giusta per proseguire il percorso di sensibilizzazione e che ora proseguirà nell’isola.

La prima puntata – trasmessa in diretta il 29 ottobre – ha visto protagonista la Rete metropolitana del Nord Sardegna, la successiva l’11 novembre con la Città Metropolitana di Cagliari.

Giovedì 10 dicembre il Tour Family lascia le coste e arriva ne cuore dell’isola con l’Unione dei Comuni del Meilogu. Dalle 16:30 sulla pagina facebook @Family in Sardegna e sul canale Youtube Family in Sardegna ci si potrà collegare per partecipare all’importate momento di riflessione.

La terza puntata:

SaràErika Pirina giornalista e ideatrice del laboratorio per bambini”A scuola di notizie” a moderare l’incontro durante il quale Mauro e Filomena Ledda Coordinatori del Network nazionale Comuni Amici della Famiglia racconteranno il grande progetto del Network

Giovanni Deiana, Dirigente Servizio Politiche per la famiglia della Regione Sardegna specificherà erché e come l’isola ha scelto di sposare il progetto Family e come verrà portato avanti.

Ospite d’onore sarà il presidente dell’Unione dei Comuni del Meilogu Silvano Arru che racconterà l’importanza di aderire al Network per una realtà di 13 piccoli comuni che vivono la difficoltà dello spopolamento.

In questo secondo incontro il comune di Alghero sarà rappresentato dall’assessore Marco Di Gangi che racconterà l’esperienza degli eventi family e del progetto Destinazione Alghero come città a family friendly. Il focus sulle esperienze nel comune di Alghero sarà affidato all’organizzatrice di eventi Stefania Ambroggi che racconterà le manifestazioni dedicate alle famiglie che hanno riscosso successo negli anni. Dall’Harry Potter Night al Villaggio di Babbo Natale ma soprattutto all’Alguer Family Festival.

Luciano Malfer, Dirigente Agenzia per la famiglia Provincia autonoma di Trento racconterà i benefici delle politiche familiari per lo sviluppo economico sociale. La pillola dell’esperto sarà affidata a Matteo Rizzolli, economista e docente della Lumsa e dell’Istituto Teologico Giovanni Paolo II dove insegna Politica ed economia delle istituzioni familiari.

Anche questa puntata ospiterà un comune del Trentino per raccontare le azioni poste in essere per rendere vivibile e a misura di famiglia ogni comunità. Sarà il comune di Sant’Orsola Terme a dialogare con l’Unione dei Comuni del Meilogu grazie agli interventi dell’assessora Luisa Moser che si occupa di politiche sociali e familiari.

Ci saranno poi il contributo della famiglia Corrado, Luciano e Nicola Marengo ad arricchire con leggerezza e storie di vita la puntata digitale, mentre chiuderà la puntata la performance familiare di Danilo e Riccardo Pinna.