Piano Casa, da 5S analfabetismo politico

ROMA – “Analfabetismo politico e istituzionale”. Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, commenta l’annuncio della sottosegretaria Todde circa una presunta impugnativa del piano casa. “Annunciare l’impugnativa di una legge ancora non approvata dal Consiglio regionale è un atto gravissimo. Delle due è l’una: o la sottosegretaria Todde ignora il procedimento legislativo o tenta di condizionarlo attraverso minacce politiche che devono essere respinte al mittente. E’ singolare infine che un sottosegretario sul cui tavolo si impolverano le carte di centinaia di vertenze trovi il tempo di fare l’opinionista politica, occupandosi di questioni che non attengono alla sua delega. Attendiamo che per coerenza con i principi che predica – ha concluso Cappellacci- il movimento cinque stelle chieda al suo leader, Beppe Grillo, di demolire la sua villa di Porto Cervo”.