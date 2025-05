Tennistavolo: 100 atleti e 21 nazioni, evento sportivo ad Alghero

ALGHERO – Alghero si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti sportivi internazionali più prestigiosi dell’anno. Da venerdì 9 a domenica 11 maggio, il Pala Corbia di via Pacinotti 33 ospiterà il 10º Sardinian Veteran Open, torneo unico nel suo genere in Italia, che porterà in città oltre 100 atleti provenienti da 21 nazioni. Sarà un evento di altissimo livello, che ha visto il supporto organizzativo anche di Christian Mulas dell’ASD Tennistavolo Il Cancello e che vedrà scendere in campo anche diversi medagliati dei recenti Campionati Mondiali Veterani di Roma 2024, pronti a dare spettacolo e a contendersi i titoli nelle varie categorie in programma.

Il torneo prenderà il via venerdì 9 maggio con i singolari maschili e femminili Over 80 e Over 60, accompagnati dai doppi. Sabato 10 maggio toccherà agli Over 70 e Over 50, mentre la giornata conclusiva di domenica 11 maggio sarà dedicata agli Over 40, sia maschili che femminili, con relative gare di doppio. Molti degli atleti iscritti sono già arrivati ad Alghero in questi giorni, accompagnati da familiari e accompagnatori, creando un’atmosfera vivace e internazionale che anima la città e valorizza il territorio anche sotto il profilo turistico. Le nazioni rappresentate sono ben 21: Ucraina, Romania, Belgio, Slovenia, Turchia, Spagna, Regno Unito, Nuova Zelanda, Italia, Repubblica Ceca, Francia, Polonia, Ungheria, Slovacchia, Israele, Austria, Germania, Macedonia del Nord, Svezia, Svizzera e Maldive. Il Sardinian Veteran Open è organizzato con grande impegno dall’ASD Tennistavolo Il Cancello.