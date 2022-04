Tennis, Next Generation: grande vittoria di Concu

ALGHERO – Grande soddisfazione per il tc Alghero, il nostro atleta Alessandro Concu vince al tc Cagliari , le prestigiose Next Generation under 18 seconda tappa della macro-area centro nord, tabellone composto da 56 iscritti , provenienti dalla Sardegna, Toscana, Lazio e Umbria. Dopo aver superato in semifinale Romano del tc Ronchi per 6/2 6/3, vince in finale contro Capasso del tc Pontedera, per 6/3 6/1 in una partita senza storia dall’inizio alla fine, conquistando punti importanti per il passaggio alla classifica di 2.7. Ennesimo risultato positivo per il Tennis Club Alghero grazie all’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico.

Nella foto di copertina il nostro atleta Alessandro Concu.