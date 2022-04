Alghero, atto incendiario in centro: auto in fiamme

ALGHERO – Auto in fiamme nel pomeriggio di ieri nel centro storico di Alghero. L’incendio è di natura dolosa. Alcuni passanti, infatti, hanno testimoniato alle forze dell’ordine di aver notato due persone intente a dar fuoco ad un bidone di liquido infiammabile lasciato sul tetto di una una Jeep Compass di colore bianco. L’auto era posteggiata sui Bastioni Cristoforo Colombo, nel centro storico, davanti alla struttura per anziani gestita dalle suore. Le fiamme hanno coinvolto anche un’altro veicolo parcheggiato vicino al suv. Sul posto vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare i responsabili che potrebbero essere stati immortalati dalle telecamere.