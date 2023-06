Tenda da campeggio vicino a Porta Terra: assurdo

ALGHERO – “La città delle Libertà, dove nessuno controlla: campeggio a pochi metri dalla sede del Sindaco a Porta Terra. Oramai siamo oltre l’immaginazione”, così il consigliere comunale Pietro Sartore che segnala un fatto a dir poco curioso ovvero la presenza di una tenda da campeggio a ridosso dell’ecobox per i rifiuti a due passi da Porta Terra. “Forse – si chiede una cittadina – chi di dovere, oltre sanzionare le auto parcheggiate negli stalli residenti o altri, perché i parcheggi sono sempre meno, dovrebbe controllare maggiormente anche queste cose”. Intanto dal Comune raccolta la segnalazione interverranno a breve per portare via l’improvvisato stallo camping che evidenzia il comportamento incivile di taluni.