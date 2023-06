Salta l’ennesima Commissione, “Perchè la maggioranza non parla del cimitero?”

ALGHERO – “Perché la Maggioranza non vuole parlare dell’appalto per la gestione del cimitero?

Oggi, 29 giugno, per la quarta o quinta volta (oramai abbiamo perso il conto…) è stato fatto saltare il numero legale della Commissione convocata dal presidente Mulas per parlare del nuovo bando per la gestione dei servizi cimiteriali.

Lo stesso Assessore non si è neppure presentato e l’Amministrazione ha accuratamente evitato di mandare un segretario verbalizzante. Il gruppo di Fratelli d’Italia, invece, continua, scientemente, a non presentarsi alle commissioni contribuendo a far mancare il numero legale.

A questo punto il dubbio che ci sia qualcosa da nascondere viene anche se non si è persone di natura complottista. Certo la sciatteria e l’indolenza di questa maggioranza sono note da tempo, ma una commissione che salta ripetutamente sullo stesso argomento non può non destare qualche dubbio”.

Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in comune e PD