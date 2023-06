“Alleluia, tagliata l’erba nella rotonda sulla Due Mari e ora resta Maristella”

ALGHERO – E la prima è fatta. “Ore 08.40 neanche due ore di lavoro con due operai e la rotonda è quasi ultimata, la Provincia di Sassari ha trovato il tempo di pensare all’entrata di Alghero, meno di due ore e pensare che stavamo per scomodare Alghero in house, Cittadinanza attiva, volontari e associazioni se si dava retta alle proposte di qualche partito Algherese, ridicoli, insisto meno di due ore tutto fatto”, cosi Mimmo Pirisi che aveva già sottolineato la necessità, come del resto evidenziato da diversi cittadini nelle scorse settimane, di ridare un minimo di decoro (almeno tagliare l’erba) alla rotatoria di uno dei due ingressi della città, quello sulla “Due Mari”.

“Adesso resta da intervenire nell’altra, sempre a capo della Provincia, ovvero la rotonda nel Parco di Porto Conte, a ridosso di Maristella che vide una suo adeguato decoro con l’arrivo di Mattarella, non vorremmo attendere la sua nuova, certamente auspicata, visita, per rivedere sistemata nel modo adeguato anche questo spazio verde, senza considerare che anche diverse zone della città e agro il verde è in condizione non certamente adeguate”.