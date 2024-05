“Tedde in piena confusione: ora elogia Cocco e Di Gangi per interessi elettorali, dopo averli denigrati”

E’ stupefacente, ma ancor più deprimente, che Marco Tedde, dopo cinque anni di critiche velenose e,

purtroppo, di ostacoli strumentali frapposti all’azione della giunta guidata da Mario Conoci, del tutto

indifferente al fatto che stesse danneggiando l’intera città, improvvisamente, nel corso della conferenza stampa organizzata da Fratelli d’italia, in un sussulto di resipiscenza postuma (mai si dica per mero calcolo elettorale) elogi pubblicamente l’operato di quel partito nella gestione dell’Assessorato al Turismo del Comune di Alghero. Si ribadisce dopo che, per tutta la consiliatura, non ha risparmiato giudizi caustici all’azione (per noi francamente valida) degli Assessori Marco Di Gangi e Alessandro Cocco.

Il primo costretto a dimettersi per il rapporto che definire conflittuale con Andrea Delogu, adepto di Marco Tedde, è un eufemismo. Il secondo presente anche all’(altra) conferenza stampa: quella Convocata dal Sindaco Conoci per esplicitare le ragioni della revoca di Delogu dalla carica di Presidente del CDA della Fondazione avallandone la decisone. La grande confusione in cui è immerso Marco Tedde, capace, in un colpo solo, di rinnegare tutto il suo precedente agire che tanto danno ha provocato alla città di Alghero, si può comprendere (si fa per dire) col profondo e incontrollabile timore che sta vivendo di subire una sonora sconfitta alle prossime elezioni comunali.

RiformiAmo Alghero – Sardegna al Centro