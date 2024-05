Noi Riformiamo Alghero: “Tedde usa i suoi per denigrare gli avversari, metodo stantio, ha stufato”

ALGHERO – “Apprendiamo dalla stampa locale il giudizio espresso da una candidata consigliera di Patto per Alghero, la quale stigmatizza, con grande personalità e autonomia di pensiero, la nostra scelta di contrapporci al suo ghostwriter Marco Tedde. E’ uno schema ormai conosciuto dai più quello che il suo idolo utilizza ormai da tempo per alimentare polemiche fastidiose che trascendono sul piano personale: mandare avanti i valvassini per offendere e denigrare chi crede, alla luce dell’esperienze maturate in tanti anni di amministrazione, che Tedde non possa più essere il sindaco di Alghero

Non intendiamo prestarci a questo gioco e auguriamo all’inco lpevole candidata la migliore campagna

elettorale possibile”.

Noi RiformiAmo Alghero

Sardegna al Centro