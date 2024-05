“Tedde ha spaccato il Centrodestra, ora unito solo per interessi elettorali”

ALGHERO – “Sarebbe bello che Peru e Caria si rivolgessero al Tar anche in questo caso, così come hanno già fatto per ottenere il reintegro in giunta dopo essere stati sfiduciati.

Abbiamo pazientemente assistito in questi anni ai loro fatti e misfatti sempre protesi ad avere il benestare del loro “capo” Marco Tedde che ha “lavorato” per indebolire il sindaco Conoci e la sua giunta per il solo ed esclusivo tornaconto elettorale nelle elezioni che si sarebbero svolte per l’elezione del consiglio regionale prima e quello comunale ora. Indebolire e attaccare i suoi alleati per emergere, una tattica troppo antica per non essere conosciuta. Contrapposizioni che hanno portato a richiedere le dimissioni di Di Gangi ora suo alleato e la contrapposizione ai progetti di FdI e Lega. Quale quindi la coerenza?

Parliamo di coloro che si sono opposti con forza ad un progetto sul turismo fortemente voluto dall’assessore Cocco e dagli alleati dei fratelli d’Italia .

Un progetto che ha trovato lo stop di Caria in primis e di Peru di conseguenza.

Abbiamo assistito alle continue contrapposizioni sul tema della sanità sempre fra il loro “capo” Marco Tedde e l’allora presidente del consiglio regionale Pais, colpevole solo del fatto di avere una maggiore visibilità politica e sicuramente un importantissimo ruolo.

Dovrebbero spiegare loro agli algheresi come intendono procedere in un’alleanza che ha sempre più il sapore di un obbligo di legge al quale loro malgrado gli “alleati”, si fa per dire, non possono sottrarsi.

Noi crediamo che sulla base di programmi condivisi e soprattutto di rapporti personali seri e sereni questa nostra città meriti un governo finalizzato a ripristinare un proficuo dialogo fra le forze politiche e che la strada intrapresa sia senza ombra di dubbio quella giusta.

Si rassegnino i teddiani e usino le loro poche e stanche energie per cercare il consenso, ovviamente fingendo di avere almeno firmato una tregua con gli “alleati” che duri una ventina di giorni, giusto il tempo necessario per tenere in piedi il cartello elettorale”.

Noi RiformiAmo Alghero

Alghero al Centro