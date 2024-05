Calcio, l’Alghero chiude seconda: ora i play off

ALGHERO – L’Alghero chiude al secondo posto nel girone B di Promozione. Ininfluente la sconfitta sul campo dell’Ovodda perché la Nuorese con la vittoria sul campo della Lanteri Sassari era già sicura della vittoria del campionato e del salto in Eccellenza. Ora i giallorossi ci proveranno nei play-off, con la prima sfida in programma contro la terza classificata del girone A, il Terralba.

Un applauso comunque alla squadra di mister Giandon, capace di mettere in fila 23 risultati utili e di rientrare in corsa per il primo posto dopo un inizio di stagione non semplice. Ora i play-off che dovrebbero garantire almeno un altro posto in Eccellenza oltre alle vincitrici dei due gironi di Promozione.

Tornando alla gara di oggi persa dai giallorossi a Ovodda (3-2 il risultato finale), è stata sbloccata sul finire del primo tempo dai padroni di casa con Raffaele Biscu dopo alcune buone occasioni da entrambe le parti. Prima dell’intervallo l’Ovodda sgiora il raddoppio con Sedda ma si vedono anche i giallorossi con una conclusione di Franchi che impegna Frau. Nella ripresa pareggio quasi immediato dell’Alghero con Meloni (5’), poi al 25′ l’Ovodda si riporta avanti con Sedda, ben servito da Biscu. Passano 10′ e l’Alghero trova il nuovo pareggio (2-2) con Franchi che batte Frau sul filo del fuorigioco. Non è finita qui, perchè a pochi minuti dal 90′ Deiana trova il gol-vittoria che vale anche la salvezza diretta. Per l’Alghero, invece, ci sarà l’avventura nei play-off.