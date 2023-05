“Tasse rifiuti, dimezzare gli aumenti conferma l’aumento” |video

ALGHERO – Il consigliere comunale Pietro Sartore non molla e, nelle more del suo ruolo di componente delle opposizioni, replica a quanto emerso dall’Amministrazione Conoci, e in particolare dall’assessore Montis, rispetto ai presunti o reali aumenti rispetto al servizio di raccolta dei rifiuti. Servizio che, รจ oggettivo, presenta ancora diverse criticitร , ma d’altra parte va ricordato che la sua genesi รจ in capo alla precedente amministrazione di Centrosinistra. Certo รจ che dei migliorativi potevano essere apportati e lo sono stati, ma, come indicato da Montis, le modifiche alle tariffe si sono rese obbligatorie visto quanto accaduto (e totalmente imprevedibile che si tratti della precedente quanto dell’attuale amministrazione) negli ultimi anni: pandemia, guerra, caro energie e inflazione alle stelle.

A prescindere da questo, il consigliere Sartore evidenzia ancora il fatto che รจ inutile nascondere il fatto che gli aumenti ci sono stati “anche perchรจ dimezzare un aumento significa comunque che tale aumento c’รจ stato”. Ed รจ cosรฌ che questi giri di parole riportano alla mente il “Conte Mascetti e le sue supercazzole”, commenta Sartore.