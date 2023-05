Serie B, il Tennis Club Alghero cala il tris

ALGHERO – Nella Serie B1 nazionale di tennis a squadre maschile, gli algheresi centrano il terzo successo in altrettante gare disputate battendo per 6-0 il Tc Schio. Discorso chiuso già dopo i singolari, grazie alle vittorie del tedesco Constantin Schmitz (6-3, 7-5 sul francese Maxime Robert Quentin), di Michele Fois (5-7, 7-5, 6-4 a Pietro Pettinà), di Andrea Bacaloni (doppio 6-4 su Pietro Romeo Scomparin) e di Cristiano Monte (che non ha lasciato game a Leonardo De Rigo). Doppi algheresi vincenti con il 6-0, 6-1 di Fois e Nicolò Serra su Quentin/De Rigo e l’1-6, 6-4, 10-2 in rimonta di Bacaloni e Marco Mosciatti su Scomparin/Pettinà.

Nei playout salvezza della C regionale maschile, il Tc Alghero ha superato 4-2 il Tc Arzachena, grazie alle vittorie di Ivaldi (doppio 6-2 a Cossu), Marras (4-6, 6-3, 6-2 a Sangaino), Oronti (6-4, 6-1 a Del Prete 6-4, 6-1) e del doppio Ivaldi/Oronti (6-4, 6-2 a Sangaino/Cossu).

In D2 femminile, le algheresi battono 2-1 le sassaresi del Tc Davis. Vittoria arrivata grazie ai singolari conquistati da Alessandra Ogno (6-0, 61 su Anna Maria Vargiu) e Alice Martinez (6-2, 6-3 a Francesca Sassu), mentre Giulia Mura e Chiara Emma Lovotti hanno perso lottando contro Sassu e Sabrina Fornaro 6-7, 6-1, 14-12.