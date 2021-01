Superiori, studenti a scuola: aiuto dalle associazioni

ALGHERO – Domani, 1 Febbraio riprenderanno le attività didattiche in presenza delle scuole superiori di secondo grado. Al fine di prevenire eventuali situazioni di criticità dettate dal verificarsi di possibili assembramenti, la locale Protezione Civile, sotto il coordinamento della Direzione Generale Regionale, ha registrato la disponibilità di diverse associazioni che offriranno il proprio supporto negli orari d’ingresso ed uscita delle scuole per garantire attività d’informazione, distanziamento e assistenza con riguardo alle misure di sicurezza tese a prevenire e fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto. Alle associazioni Misericordia Alghero -Polisoccorso Alghero – Protezione Civile Olmedo O.D.V. va il ringraziamento dell’Assessor Andra Montis per le operazioni che andranno a compiere in questi giorni sull’informazione in merito alla sicurezza sanitaria.