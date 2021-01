Calcio, sfuma al 94° la vittoria del Cagliari

CAGLIARI – Sfuma al ’94esimo la vittoria per il Cagliari. Un brutto colpo per i rossoblu che sentivano già il profumo dei tre punti. Questo per un’azione a 20 secondi dalla fine da parte del Sassuolo che con Boga all’ultimo respiro su lancio lungo di Oddei riagguanta la partita. Ed è cosi che il match finisce uno a uno. Non è bastato un sempre positivo Naiggolan che nel secondo tempo ha cercato di trascinare la squadra verso la vittoria. Cagliari che si mangia le mani per essersi lasciato sfuggire un successo che manca ormai dallo scorso 7 novembre. Magra consolazione: il punto comunque ottenuto interrompe per i rossoblù la brutta striscia di sei sconfitte consecutive. Era stato Joao Pedro con un bel colpo di testa alla mezz’ora a dare l’illusione che la sfida con il Sassuolo potesse essere quella della svolta. Per la squadra di Di Francesco c’è ancora molto da fare: ora è terzultima insieme al Torino, ma il calendario non è clemente perché propone subito Lazio é Atalanta.