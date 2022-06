Suoli pubblici, il Centrosinistra: rivedere Piano del Commercio, condivisione con Fi

ALGHERO – “Le ultime delibere dell’Amministrazione comunale in materia di occupazione suolo pubblico e tassa di soggiorno, hanno confermato l’inattitudine di Conoci & Co. a programmare per tempo e con la necessaria visione e smascherato il maldestro tentativo di chiudere lo schema di bilancio dando copertura ad alcuni capitoli con le presunte entrate da tassa di soggiorno e da occupazione suolo pubblico.

Ora che grazie alla decisione del Governo il tavolo è sgombro e i tavolini restano, è necessario guardare al futuro. Lo abbiamo detto con forza nel corso delle ultime due commissioni tenutesi sul tema e lo ribadiamo: la proposta di delibera della giunta comunale oltre che fuori tempo aveva una visione limitata, parziale e confusionaria ed è piuttosto necessario lavorare alla revisione organica dell’attuale Piano del Commercio con la necessaria visione e il coraggio di assumere scelte che caratterizzeranno il settore e la nostra città nel prossimo futuro.

Perseguendo il comune obbiettivo di rendere più bella, ordinata ed accogliente la nostra città, occorre sapere coniugare le esigenze delle imprese e le istanze dei cittadini, riuniti nei comitati di quartiere o in forma individuale.

Per far questo è necessario un forte senso di responsabilità a cui tutti siamo chiamati e in tal senso siamo pronti a dare il nostro contributo. Accogliamo con favore il fatto che una forza politica attualmente organica alla maggioranza che governa la città, finalmente riconosca il ruolo delle opposizioni e apra ad un lavoro comune sul tema della revisione del piano commerciale. Un atteggiamento costruttivo ci ha sempre contraddistinto lungo tutto il mandato anche quando, inascoltati, abbiamo provato a dare suggerimenti utili al Sindaco e agli amministratori attuali e non ci tireremo indietro nemmeno questa volta. Rivediamo il piano del commercio da subito, per non pregiudicare la prossima e le prossime stagioni, e con scelte ispirate al bene della comunità che dell’immobilismo della giunta Conoci davvero non se ne può più”.

Futuro Comune, Per Alghero e Sinistra in Comune