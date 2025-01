Suoli pubblici e rifiuti, controlli degli ecobox ad Alghero

ALGHERO – Il percorso dell’Amministrazione prosegue verso il riassetto del regolamento dei suoli pubblici. Al vaglio ora la proposta di modifica, nello specifico all’articolo 11, oggetto di imminente sottoposizione al Consiglio comunale per la sua approvazione. Nelle more di approfondimento, definizione ed approvazione del regolamento, l’Amministrazione ha deciso di prorogare fino al 31 marzo 2025 tutte le concessioni di suolo pubblico a carattere permanente rilasciate nel 2024, in regola con i pagamenti dei canoni di concessione, con gli obblighi connessi alle premialità ottenute e con i pagamenti della TARI. Parallelamente, gli uffici del Servizio Ambiente e del Settore Demanio stanno provvedendo ad una ricognizione delle concessioni rilasciate per gli ecobox, oggetto di specifico regolamento e strettamente legate alle ripercussioni sul decoro urbano. In particolare, viene ricordato ai concessionari l’osservanza degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento, in ordine alle misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi delle gestione dell’ecobox, compresi i periodi in cui le attività chiudono per ferie. Il rispetto delle norme regolamentari è in questi giorni oggetto di verifica in collaborazione con la Polizia Locale.