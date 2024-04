“Suoli pubblici, Conoci faccia una scelta: urge ordinanza”

ALGHERO – “Si è svolto ieri alla presenza del sindaco Mario Conoci, del dirigente Michele Fois e del presidente della Confcommercio Massimo Cadeddu, un incontro avente come oggetto le disposizioni ultime dettate dal governo centrale in materia di suolo COVID.

Lo stesso, confermato dal decreto Ucraina bis, non risulta essere più in vigore, se non per quanto riguarda la semplificazione della domanda. Il governo da ancora l possibilità ai comuni di agevolare gli esercenti concedendo loro l’agevolazione di un iter burocratico snello e privo di autorizzazioni paesaggistiche. È l’,unica novità rispetto al passato, niente più suoli COVID aggiuntivi. Si ritorna alle vecchie metrature e la Confcommercio è già al lavoro per la predisposizione di un nuovo regolamento da sottoporre a futuri amministratori in vista delle prossime elezioni amministrative. La norma di riferimento è la 214 del 2023.

Resta in piedi la possibilità da parte dei comuni di andare in deroga sino al 32/12, lo stato, attraverso la stessa procedura semplificata, ha la discrezionalità o meno di poterlo fare. Numerosi comuni d’Italia stanno ,attraverso delibere comunali o ordinanze sindacali, andando in deroga, altri invece stanno limitando i suoli ritornando alle vecchie superfici concesse . Confcommercio chiede all’amministrazione comunale di valutare la possibilità di emettere un’ordinanza o una delibera che proroghi lo stato dei luoghi per tutto il 2024”.

Massimo Cadeddu, Confcommercio