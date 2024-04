“Ordine di scuderia per i Riformatori: sono nel Centrodestra”

ALGHERO – “In questo delicato momento, in cui sono in corso le trattative finalizzate alla concordia della coalizione di centro destra, le segreterie provinciale e regionale dei Riformatori Sardi sono al lavoro affinché la coalizione si presenti compatta alle prossime elezioni comunali di Alghero.

Per questa ragione sentiamo la necessità di specificare che il partito dei Riformatori Sardi, nella sua sezione cittadina, è rappresentato dal coordinatore Alberto Bamonti e che in nessuna altra lista civica, al suo interno, sono presenti componenti del partito. L’ordine di scuderia è l’unità del centro destra”, cosi Aldo Salaris segretario regionale dei Riformatori Sardi che, viste le diverse notizie emerse in queste ore, diffuse anche da Algheronews, dove, tra l’altro, si annuncia la nascita di una civica che vede diversi nomi già facenti parte dei Riformatori Sardi oltre che diversi rumors sulla possibilità di diverse alleanze, decide di fare chiarezza evidenziando, si presume una volte per tutte, che i Riformatori Sardi stanno nel Centrodestra. E dunque, di fatto, saranno a supporto del candidato a sindaco Marco Tedde. Dettami di Salsrus che, però, non è detto che vendano accettati da tutti gli esponenti del partito. La partita è aperta.