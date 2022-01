“Suoli pubblici, attività chiuse e autorizzazioni fai da te”

ALGHERO – “Nonostante i ripetuti solleciti e le interrogazioni negli ultimi Consigli Comunali la situazione nell’ufficio tecnico sezione autorizzazione suoli pubblici e’ diventata drammatica ,da più di due mesi manca chi materialmente deve autorizzare le richieste di suolo pubblico, oggi la situazione sta per esplodere , decine e decine di richieste inevase ( in tempi di 110 ) stanno creando problemi ad imprese, cittadini e tecnici che si stanno vedendo non accolte le richieste anche semplici per mancanza di tecnico che le istruisce e autorizza e oggi molti esasperati per non perdere i contributi stanno comunque “autoautorizzandosi ” con tutti i rischi che questo fai da te

comporta , sarebbe bene che l’assessore di competenza sistemi la situazione per non aggravare la situazione e portare il settore al collasso”, cosi il capogruppo del Partito Democratico Mimmo Pirisi riguardo la condizione delle concessioni dei Suoli Pubblici ad Alghero, mentre resta sempre valida la criticità di molti spazi occupati (spesso utili parcheggi) da sedie e tavolini di attività chiuse da tempo.