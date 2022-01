Madonnina vandalizzata, restauro e denuncia

ALGHERO – La Madonna di Porto Salve è ora in custodia presso la sede comunale di Porta Terra. Si procederà a restauro, dopo l’atto vandalico della notte scorsa. L’operazione di restauro verrà eseguita in tempi rapidi da una figura professionale abilitata, in accordo con la Diocesi e concordata con la Soprintendenza. Oltre al danno causato dallo sciagurato gesto, la statua mostra segni inequivocabili che richiedono un intervento integrale di restauro finalizzato alla miglior conservazione della Madonna lignea. L’obbiettivo è quello di far tornare la statua nella sua collocazione entro più breve tempo possibile. Il Sindaco Mario Conoci ha commentato ieri con sdegno l’atto incivile di Porto Salve: “Un gesto sconsiderato, e banalmente cattivo contro un simbolo Sacro della Fede Cristiana al quale in particolare la nostra marineria si rivolge da sempre per chiedere protezione per affrontare il duro e pericoloso lavoro in mare. Grazie a chi ha messo al sicuro la Madonnina che prestissimo tornerà al suo posto”. Oggi il Comune di Alghero ha da subito provveduto a presentare denuncia contro ignoti per l’azione compiuta, confidando nell’azione investigativa che potrebbe essere favorita anche dalle telecamere presenti nella zona.