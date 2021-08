Successo De Gregori, arrivano RKomi e Mahmood

ALGHERO – Non solo i grandi eventi dell’Arena Rugby Maria Pia dove si alterneranno le star della musica italiana – Francesco De Gregori (18 agosto), Rkomi (20 agosto), Mahmood (21 agosto), Ron (24 agosto), Edoardo Bennato (28 agosto), Antonello Venditti (17 e 18 settembre) – il mese di agosto è straordinariamente ricco di appuntamenti in Riviera del Corallo. Il cartellone dell’estate predisposto dalla Fondazione Alghero e dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le più importanti realtà associative del territorio assicura tanta musica, cinema, teatro e danza, mostre di pittura, esposizioni fotografiche, presentazioni di libri, incontri con giornalisti, storici e letterati. Dopo lo straordinario concerto di ieri, questa sera, mercoledì 18 agosto, Francesco De Gregori concede il bis sul campo di Maria Pia (a cura di Insula Events e Sardegna Concerti), mentre il palco del Quarter ospita il festival Dall’altra parte del mare (ore 21), con la tavola rotonda organizzata dall’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori, Conservatori di Sassari (APPC), coordinata da Alberto Winterle (direttore della rivista “Turris Babel”) e intitolata “Rigenerazione urbana sostenibile”. A seguire, alle 21.30 la giornalista del Corriere della Sera Elvira Serra converserà con Bianca Pitzorno del suo romanzo Tutto da vivere. Il Festival è curato dall’associazione Itinerandia e proseguirà con numerosi appuntamenti al Parco Tarragona, nel Giardino del Museo del Corallo, presso gli spazio all’aperto della Libreria Cyrano e al Quarter fino a domenica 22 agosto. Tra i vari ospiti, Sergio Staino, Iaia Forte, Davide Toffolo, Sara Colaone, Mirko Zilahy e Paolo Crepet . Giovedì 19 agosto per la stagione di prosa a cura della Cedac, lo spettacolo Eleganzissima al Quarter (ore 21) di e con Drusilla Foer . Nel weekend i grandi eventi per i più giovani.

Venerdì 20 agosto è la giornata dell’atteso concerto di Rkomi con il “Taxi Driver” tour, mentre sabato 21 agosto va in scena Mahmood, Ghettolimpo Tour 2021. Per informazioni, curiosità e contatti, attive le pagine social “Alghero Turismo” e il sito dedicato https://www.algheroturismo.eu/.