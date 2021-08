Il Breviario Poetico di Fois a Senmori

ALGHERO – Giovedi 19 agosto dalle ore 20.30 presso le Domus De Janas dell’Orto del Beneficio Parrocchiale a Sennori andrà in scena, patrocinato dal’Amministrazione Comunale di Sennori, la 19esima data del concerto poetico “Breviario per notturni campestri”, testi e voce Massimiliano Fois, chitarra, armonica e voce Quirico Solinas, Manuele Costantino alla tromba, Dario Pinna al violino e Riccardo Pinna al pianoforte. Nello spettacolo, a metà strada tra teatro e musica, il sacro ed il profano si fondono tra musica, parole e ricordi, in una Sardegna ancestrale e magica che riecheggia tra preghiere e rituali tramandati a fior di labbra, vibrazioni radio temporali di suoni d’altri tempi, la fine del mare, amori ermetici, attese in silenzio e canti dispersi nella notte. Il testo, opera dello scrittore Massimiliano Fois e pubblicato dalle EdizioniNemapress, nel 2019 è arrivato alla terza ristampa e recentemente, l’opera, ha ricevuto il Primo Premio Poesia Edita al Premio Letterario Osilo, tra i più longevi e importanti dell’isola.

Come Assessora alla Cultura ho fortemente voluto questo evento che reputo di alto valore culturale sardo e proprio per questo ho pensato di incorniciarlo nel magico scenario delle Domus De Janas. Penso che la cultura sarda abbia davvero tanto da raccontare e questo spettacolo lo fa davvero in maniera esemplare, teniamo alla sua diffusione ed inoltre diamo la possibilità al pubblico di ammirare le nostre Domus che vengono citate per le protoni taurine nel suo interno ancora intatte.