Strada La Pussetta tra crateri e siepi: urge un intervento

ALGHERO – Tra buche, oramai divenute dei crateri, e siepi che quasi invadono la corsia, è sempre più compito arduo percorrere la strada consortile de La Pussetta che collega l’arteria principale di Sant’Anna con il collegamento provinciale per Bosa. Un tratto molto trafficato vista l’utilità per chi si deve recare nella zona meridionale del territorio comunale di Alghero oltre che, è evidente, per le decine di famigli che risiedono in quella zona. Le segnalazioni sono state fatte più volte, anche con lettere firmate indirizzate al Comune. Per adesso, oltre i rattoppi realizzati da singoli residenti stessi, a proprie spese ed energie, si è inattesa di un intervento risolutore che renda degno percorrere quella strada senza evitare pericolosi zig-zag e improvvise frenate. Senza considerare la selva che sta quasi per ricoprire la carreggiata.

Nella foto la condizione della strada de La Pussetta