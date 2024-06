Strada Aeroporto, lavori per illuminazione, decoro e due nuove rotatorie

ALGHERO – Negli scorsi giorni hanno preso avvio i lavori riguardanti l’illuminazione, riqualificazione della strada per l’Aeroporto di Alghero. Arteria che da tempo attendeva questi interventi vista la sua importanza e il numero elevato di transiti automobilistici in direzione dello scalo. A parlarne anche ad Algheronews è il commissario della Provincia di Sassari Pietrino Fois che ha fortemente voluto l’avvio dell’opera che, sebbene registri qualche usuale ritardo, sarà ultimata entro luglio di quest’anno.

A queste progettualità si aggiungono ulteriori e attese opere finalizzate a migliorare il traffico del territorio e in particolare due rotatorie: una all’ingresso di Santa Maria La Palma e l’altra nello svincolo della strada per Olmedo, tratti molto pericolosi per l’elevato numero di incidenti. Mentre proprio davanti all’aeroporto nascerà un ulteriore rotatoria realizzata insieme all’Anas. Interventi importanti a cui sarebbe opportuno, in particolare da parte della Sogeaal, come scriviamo da anni, che venga posizionata nuova cartellonistica, magari moderna e digitale con informazioni in tempo reale, proprio sull’Aeroporto di Alghero, magari all’ingresso dalla variante del Calick dove, oltre le indicazioni stradali risalenti a decenni fa, non c’è altro.