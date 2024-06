Alghero Experience, un’altra stagione di eventi per tutti

ALGHERO – Grandi concerti, il jazz internazionale, il teatro e la letteratura, l’arte di strada e i grandi eventi identitari della tradizione algherese, l’enogastronomia e le eccellenze del territorio, lo sport e gli eventi nautici nell’area del porto turistico: tutto in un unico ed incantevole palcoscenico a cielo aperto, la Riviera del Corallo, con i suoi tramonti mozzafiato, la straordinaria cultura ed il fascino di un ambiente da sogno. #ALGHEROEXPERIENCE si conferma con tre mesi e più di programmazione per tutti i gusti e tutte le età, rilanciando il fortunato claim studiato dal team della Fondazione Alghero per promuovere le molteplici esperienze che la città di Alghero ed il suo territorio sono in grado di offrire.

Si parte il 21 giugno con la Festa della Musica con il concerto di Train to Roots che festeggiano 20 anni di carriera e le tradizionali celebrazioni dei Focs de Sant Joan, per chiudere a settembre con l’arte di strada e l’ottava edizione del Mamatita Festival. In mezzo ci sono i grandi artisti dell’Alguer Summer Festival, col primo concerto nell’area Ivan Graziani di Maria Pia fissato per il 17 luglio: sul palco Tedua e Angelina Mango. Un filo ininterrotto che arriva al Sant Miquel Festival, per continuare poi verso il grande Capodanno. Il 27 giugno spazio al Birralguer, dal 2 al 6 luglio l’appuntamento è col Concorso Mondiale di Bruxelles, la competizione enologica di riferimento per l’intero comparto vitivinicolo internazionale. Torna dall’11 luglio il Festival Cinema delle Terre del Mare e la rassegna letteraria Mediterranea e il 20 luglio la stagione di prosa targata Cedac. Il Festival Abbabula sceglie per il quarto anno Alghero, mentre l’edizione 2024 di JazzAlguer si conferma tra i festival jazz più attesi del panorama nazionale.

Amministrazione comunale e rinnovato Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Alghero guidato da Neria De Giovanni e composto da Pier Paolo Carta e Paolo Carboni, confermano tutte le principali collaborazioni e le partnership che negli anni hanno garantito qualità ed esperienza: dalla Shining Production, le Ragazze Terribili, Roble Factory, passando per la Cedac, la Società Umanitaria e Bayou Club Events, l’Associazione editori Sardi, Jana Project, l’associazione Itinerandia, Spazio T, l’Associazione Estemporada Danza, l’Associazione Laborintus, l’Associazione Musicare fino alle tante associazioni culturali e linguistiche locali, la Pro Loco, l’Obra Cultural e la Banda Musicale A. Dalerci, Ass.ne Festival della Canzone Algherese, Ass.ne Ittiri Cannedu, Centro Studi Saser.

Tutti gli eventi avranno una cornice social con curiosità e immagini sui canali di Alghero Turismo. Il programma completo con tutti i dettagli dei singoli eventi e le informazioni per l’acquisto dei biglietti dei vari concerti e spettacoli è disponibile su www.algheroturismo.it.