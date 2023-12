Stop antenne al Parco Tarragona, da FI soddisfazione per lavoro dell’ex-ass. Caria

ALGHERO – Il gruppo consiliare e il direttivo di FI esprimono soddisfazione per il lavoro svolto dall’ex assessora Giovanna Caria nell’ambito della procedura finalizzata all’installazione di un’antenna RSB all’interno del parco Tarragona, definitasi con un provvedimento di diniego.

La richiesta aveva attirato l’attenzione di numerosi cittadini residenti nel quartiere prospiciente il parco e non solo, poi costituitisi in un comitato cittadino spontaneo, finalizzato ad impedire che una porzione del parco fosse sottratta alla sua fruizione da parte della collettività.

“Già dal 2019 l’ex assessora di FI aveva avviato l’iter finalizzato ad una nuova pianificazione della localizzazione degli impianti di telefonia mobile, con la redazione di un Piano che consentisse di gestire il processo di evoluzione e sviluppo delle reti di telecomunicazione sul territorio comunale, definendo le migliori condizioni localizzative, sia in funzione del servizio di copertura di rete che di una tutela dall’inquinamento elettromagnetico” sottolinea il coordinatore di F.I. Marco Tedde.

Gli azzurri algheresi ricordano che nel maggio del 2022 l’iter si concluse con l’approvazione del Regolamento Comunale, della mappa delle localizzazioni degli impianti di telefonia mobile e l’individuazione delle aree per l’installazione delle Stazioni Radio Base.

“Un’azione politica, quella attuata dell’ex assessora Caria, significativa di una particolare sensibilità ai temi legati alla salute pubblica e all’ambiente e che trova ampio supporto e riconoscimento da parte di Forza Italia” conclude il capogruppo di FI. Nunzio Camerada.