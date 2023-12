Premio Alghero Donna a Carmen Lasorella: “Scrittrice, ma sempre giornalista” | video

ALGHERO – E’ stata la prima ad ottenere il “Premio Alghero Donna”. Sono trascorsi diversi lustri. E, dopo aver ottenuto tale riconoscimento per il suo eccezionale e avanguardistico lavoro di donna inviata nei teatri di guerra dei Tg Rai, oggi viene nuovamente insignita di tale premio non solo per l’impegno da giornalista, ma anche per quanto prodotto come scrittrice. “Vera. E gli schiavi del terzo millennio”, è il romanzo che recentemente ha pubblicato e che le ha fatto ottenere numerosi riscontri in tutta Italia, Sardegna compresa. E, grazie al “Premio Alghero Donna”, ideato e curato da Neria De Giovanni e Ivan Perella col sostegno del Comune di Alghero, oggi sarà la protagonista dell’evento che si terrà al Teatro Civico dalle ore 20.00. Segue un suo commento raccolto non appena giunta nella Riviera del Corallo luogo che, tra l’altro, apprezza tantissimo, salvo evidenziare, anch’essa, il solito problema dei trasporti. Ma questa è un’altra storia.