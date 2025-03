Steve Aoki a Olbia, il Red Valley sempre più internazionale

OLBIA – Altro grande colpo per il Red Valley di Olbia, festival che punta al mercato internazionale con nomi di grande rilevanza gobale. Proprio come il dj e produttore, di origine giapponese, Steve Aoki. L’artista, al Red Valley Festival 2025, confermato come sesto artista della decima edizione della manifestazione, in programma all’Olbia Arena dal 13 al 16 agosto 2025.

Steve Aoki, celebre DJ e produttore statunitense di origini giapponesi, si esibirà durante la terza serata del Festival, in programma il 15 agosto 2025 dalle 18:00 alle 5 del mattino.