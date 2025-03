Porto Torres, l’ex-sede della Soprintendenza passa all’Asl

SASSARI – “La concessione di un bene dello Stato a favore della Asl di Sassari, che si è concretizzata questa mattina, è un vero esempio di buona amministrazione, dove diversi Enti hanno lavorato insieme per tutelare gli interessi dei cittadini e raggiungere un risultato di cui beneficerà tutto il territorio”. Con queste parole Rita Soddu, Direttrice Regionale dell’Agenzia del Demanio, ha firmato questa mattina l’accordo di concessione alla Asl di Sassari della palazzina della “Sede della Soprintendenza”, di via Ponte Romano a Porto Torres.

“Si tratta di un arricchimento per la città di Poto Torres e per l’intera Provincia, per questo la Prefettura ha collaborato attivamente per assicurare il confronto tra tutti i soggetti coinvolti, garantendo inoltre il supporto logistico con una visione territoriale vasta dell’utilizzo dei beni e che consentiranno, in un secondo momento, di avvicinare alla città anche le sedi della Polizia di Frontiera e della Polizia di Stato”, ha detto la Prefetta di Sassari, Grazia La Fauci, accompagnata per l’occasione dal Vicario del Questore Bibiana Pala.

Stamattina nella sala riunione della sede della Prefettura di Sassari si sono dati appuntamento la Direttrice regionale dell’Agenzia del Demanio, Rita Soddu, la Prefetta di Sassari, Grazia La Fauci, il Direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi, e il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, per la firma dell’atto di concessione della struttura di proprietà dell’Agenzia del Demanio all’Azienda Socio Sanitaria Locale del Nord ovest dell’Isola, per una durata di 19 anni.

“Una esigenza che nasce dalla fame di spazi che grava sull’Asl di Sassari e che da oggi invece potrà contare su una importante struttura di pregio, centrale rispetto al centro abitato, che potrà diventare sede di servizi sanitari che verranno valutati sulla base di quelli con maggiore necessità di vicinanza al centro della città. Per la prima volta nella storia della Asl n. 1 ci sarà una sede dell’Azienda nel centro della città, di comoda posizione logistica per cittadini e operatori. Un importante risultato che dimostra come la burocrazia, in presenza di rappresentanti istituzionali lungimiranti e responsabili, riesca ad avere anche delle tempistiche veloci nel raggiungimento degli obiettivi”, ha dichiarato il Direttore generale dell Asl n. 1, Flavio Sensi.

Soddisfazione espressa anche dal primo cittadino turritano, Massimo Mulas: “Tutti insieme siamo riusciti a rendere semplice qualcosa di molto complicato, quando le Istituzioni riescono a raggiungere simili risultati, ci troviamo dinanzi a percorsi da esportare. Recuperiamo un immobile, rendendolo fruibile alla popolazione, con un investimento di riqualificazione che consentirà di mettere a disposizione della popolazione un importante edificio: questa è l’apoteosi del senso civico e del lavoro degli amministratori che deve esser volto al raggiungimento del bene comune”, ha detto Mulas, ringraziando personalmente la Prefetta, “che si è posta a capo della regia di questa operazione per consentire di raggiungere un obiettivo superiore in una tempistica non usuale. Ringrazio anche la Direttrice del Demanio che ha dettato tempi stretti per il raggiungimento della firma odierna, e il Direttore Generale della Asl che da sempre ha dimostrato una sensibilità non scontata verso il nostro territorio”.

Il progetto di riqualificazione redatto dalla Asl di Sassari prevede un intervento di circa 650.000 euro, (con una previsione di circa 6 mesi di lavori dall’affidamento del cantiere) per la ristrutturazione e riqualificazione dell’intero immobile che verrà destinato all’erogazione di servizi sanitari da parte della Asl di Sassari. Nell’intervento sono previsti lavori di riqualificazione e rifacimento degli impianti, in particolare su quello di climatizzazione e riscaldamento, la manutenzione degli infissi, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche e il rifacimento delle facciate.