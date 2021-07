Stabilizzazione lavoratori Zooprofilattico, plauso di Pais

SASSARI – “L’Istituto Zooprofilattico della Sardegna ha stabilizzato 14 unità lavorative che attendevano da anni questo importante provvedimento. Queste stabilizzazioni rientrano negli obiettivi fissati dal Presidente Christian Solinas che, unitamente all’Assessore alla Sanità Mario Nieddu, stanno dimostrando con atti concreti particolare attenzione verso l’Istituto Zooprofilattico, unitamente alla lotta alla piaga del precariato in ogni settore regionale a cui la Giunta Solinas sta mettendo rimedio”. È quanto dichiara Michele Pais, Presidente del Consiglio regionale della Sardegna.

“La stabilizzazione dei precari, in settore strategico per l’intera Sardegna, soprattutto in questa fase di lotta alla pandemia del Covid-19 – continua il Presidente Pais – è un riconoscimento tangibile del lavoro svolto in questi anni, in maniera costante e diligente, dai molti precari in servizio all’Istituto Zooprofilattico”. “Il nuovo Direttore Generale dott. Giovanni Filippini, insediato solo da poche settimane – prosegue Michele Pais – ha saputo imprimere, con la dovuta capacità amministrativa e manageriale, un primo passo per un riassetto e migliore organizzazione all’interno dell’Ente, anche grazie al lavoro svolto in tal senso dalla Presidente dott.ssa Maria Angela Sechi, che conferma l’Istituto Zooprofilattico ente strategico per la Sardegna da potenziare”.