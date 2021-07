“Pasticcio Hub vaccinale, urgono soluzioni”

ALGHERO – “Neppure l’allerta meteo per le giornate di oggi e domani, con temperature tra i 37 e i 40 gradi, è servita per consigliare a chi di dovere di trovare una soluzione per evitare le lunghe attese sotto il sole cocente a cui vengono sottoposte in questi giorni le persone che vanno a vaccinarsi all’hub del Mariotti”. Cosi i consiglieri comunali di opposizione riguardo la situazione nel punto vaccinale dell’ex-stadio Mariotti, oramai divenuto una mega-parcheggio.

“Il grandissimo lavoro di operatori e volontari di questi mesi merita tutt’altro rispetto, così come meritano rispetto i cittadini obbligati a lunghe attese sotto la canicola. Chiediamo che i volontari, gli infermieri e i medici siano messi nelle condizioni di operare al meglio e ci uniamo al loro grido di allarme e alla loro richiesta di trovare al più presto una soluzione al pasticcio che si è creato”.

“Il Sindaco, invece, dopo le passerelle dei mesi scorsi, appena sono sorti problemi è, come suo solito, scomparso, lasciando volontari, operatori e cittadini al loro destino cocente e chiedendo pazienza. Riteniamo che chi ha creato questa situazione con persone, anche anziane, costrette a restare lunghe ore sotto il sole farebbe bene a dimettersi, mentre sarebbe anche bene che l’Amministrazione alzasse la voce per chiedere all’Ats di porre rimedio e trovare urgentemente una soluzione, per favorire l’azione encomiabile di tutti gli operatori dell’hub e per evitare ai cittadini interminabili file sotto il sole, prima che si possano verificare danni irreparabili”.