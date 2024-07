Spiaggia Las Tronas: disinfestazione

ALGHERO – E’ istituito il divieto temporaneo di accesso nella spiaggia Las Tronas sita sul Lungomare Valencia, dalle ore 01:00 di giovedì 18 luglio alle ore 8:00 di venerdì 19 luglio per consentire le operazioni di disinfestazione e derattizzazione. L’ufficio Ambiente ha programmato l’intervento, in accordo con la Provincia di Sassari e la Società Multiss SpA.

In allegato l’ordinanza a firma del competente dirigente del Settore Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale.