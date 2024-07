Comitato 19 Luglio:”Alghero ricorda Paolo Borsellino”

ALGHERO – Il Comitato 19 Luglio è lieto di invitare i cittadini a partecipare a un momento di

ricordo in onore del giudice Paolo Borsellino, nel giorno dell’anniversario della sua

tragica scomparsa per mano della mafia, avvenuta il 19 luglio 1992.

L’evento si terrà il 19 luglio presso Via Borsellino ad Alghero e avrà inizio alle ore

19:30. La commemorazione sarà un’occasione per onorare la memoria di un

uomo che ha dedicato la sua vita alla giustizia e alla lotta contro la criminalità

organizzata.

In segno di rispetto e unità, non saranno presenti bandiere di partito; saranno

ammesse solo bandiere tricolore. Questo gesto vuole sottolineare l’importanza

di unire le forze contro la mafia, ricordando l’esempio e il sacrificio del giudice

Borsellino.

Il momento di ricordo sarà un’opportunità per riflettere sulla necessità di

continuare la lotta contro la criminalità organizzata, promuovendo i valori di

giustizia e legalità che hanno guidato la vita e il lavoro di Paolo Borsellino.

Per ulteriori informazioni sull’evento, contattare il referente del comitato:

Alessio Auriemma

Email: alessioauriemma01@gmail.com

Cellulare: 3404795723