Spiagge, nuovo appalto: ringraziamenti di Fdi

ALGHERO – “Con il nuovo appalto per la pulizia delle spiagge il centrodestra porta avanti gli impegni presi con imprese e cittadini algheresi. Questo nuovo appalto garantirà risultati migliori rispetto al passato, con ordine e pulizia nelle spiagge cittadine: un litorale fruibile per cittadini e turisti. Il merito di questo nuovo approccio va senz’altro all’assessore Andrea Montis, che ha lavorato da subito sul tema, e ha saputo ascoltare i suggerimenti delle associazioni di categoria, che attendevano risposte.

Ci siamo sempre impegnati su questo tema: il turismo balneare è un segmento fondamentale del settore turistico e pertanto dell’economia della nostra città e già in questi anni, con un maggior controllo, abbiamo raggiunto e garantito standard e risultati sotto gli occh di tutti.

Con questo nuovo appalto, ricco di novità, potremo finalmente raggiungere il giusto equilibrio tra spiagge pulite e protette. La posidonia, è bene ricordarlo, ricopre un ruolo fondamentale nella conservazione dell’ambiente spiaggia ed è, tra gli altri, uno dei principali indicatori della salubrità del mare. Ciò che abbiamo sempre chiesto erano spiagge fruibili e prive di rifiuti e microplastiche, come quelle derivanti dalle operazioni di riposizionamento della posidonia accumulata negli anni e sporca.

Le nostre spiagge sono e restano il biglietto da visita della nostra città, la cartolina d’arrivederci per conquistare chi sceglie di viaggiare, uno dei principali attrattori per la nostra stagione turistica. Un ringraziamento va anche alla squadra dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente: all’Assessore Gianni Lampis e al suo capo di gabinetto Emanuele Beccu. La collaborazione con Cagliari ci ha permesso di reperire risorse importanti per affrontare il tema posidonia, su cui è necessario mantenere alta la guardia”.

Giovanni Monti, consigliere Fratelli d’Italia

Alessandro Cocco, assessore Cultura, Turismo e Affari Generali