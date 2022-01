Mazzate della Lega contro il Sindaco di Sassari Campus

SASSARI – Si è riunito all’ Hotel Leonardo Da Vinci Sassari il Coordinamento cittadino della Lega presieduto dalla Prof.ssa Marina Puddinu. Alla riunione ha partecipato il consigliere regionale del territorio On. Avv. Ignazio Manca ed il nuovo Coordinatore regionale della Lega On. Dario Giagoni succeduto recentemente nell’incarico, al Deputato On. Eugenio Zoffili. La Lega Sassari ha dato il benvenuto al nuovo coordinatore regionale On. Dario Giagoni alla guida della Lega per Salvini Premier in Sardegna.

Alla presenza di iscritti quadri e militanti (nonostante l’ emergenza covid), nell’incontro che si è tenuto all’Hotel Leonardo da Vinci si sono ripercorsi i tratti salienti della politica regionale e cittadina

La Lega Sassari ha sempre fatto della sicurezza il suo cavallo di battaglia e non ha mai lasciato passare inosservati gli eventi che contraddistinguono la quotidianità del centro storico, in balia della situazione di anarchia provocata da bande della mafia nigeriana, come del resto riportato dai media locali. La coordinatrice della sezione Lega di Sassari, Marina Puddinu è stata molto critica nei confronti dell’amministrazione Campus <<la situazione della sicurezza in città peggiora di giorno in giorno specialmente nel centro Storico. Ad oggi non si capisce la posizione del Sindaco, troppo distante dai problemi reali. Nulla è stato fatto su questo tema e non possiamo certo permettere che la città diventi preda di balordi>>. Si è sottolineato l’impegno della Lega per la realizzazione del centro intermodale, grazie al protocollo d’intesa firmato da Giorgio Todde, assessore regionale ai trasporti in quota Lega. tra Comune di Sassari, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e FS Sistemi Urbani,

Gli onorevoli Giagoni e Manca assieme alla coordinatrice cittadina Marina Puddinu hanno precisato che l’amministrazione comunale del sindaco Nanni Campus, ha manifestato il suo totale disinteresse per la situazione in cui versano le infrastrutture della città ma anche alcuni monumenti come quello a Mazzini del quale ricorre il 150° anniversario della Morte.

Grave lo stato di abbandono delle strutture sportive destinate a sport giovanili e dilettantistici, , come avviene per l’annoso degrado dello stadio Vanni Sanna.

Altro focus è stato dedicato allo stanziamento di 460 mila Euro per lo smaltimento dell’amianto in provincia di Sassari del quale una buona fetta è stata assegnata al comune di Sassari.

La coordinatrice Lega Sassari ha rilevato come, ancora una volta,la Giunta Campus abbia ritenuto non urgente la necessità di smaltimento dell’amianto ( emergenza citata peraltro ) citata anche nelle interrogazioni di alcuni consiglieri comunali.

Il consigliere regionale On. Ignazio Manca denuncia decenni di accoglienza incontrollata e il proliferare dei centri commerciali a Predda Niedda che di fatto, hanno decretato la morte del centro storico e del tessuto economico cittadino. Se prima i commercianti reinvestivano sul territorio, oggi tutto il reddito cittadino finisce nei forzieri delle multinazionali, che qui non pagano neppure le tasse.

Il coordinatore regionale Giagoni ha preso l’ impegno di promuovere tutte le azioni necessarie ed incisive per supportare la Lega a Sassari, considerato che il sindaco Nanni Campus, comunemente additato per essere un esponente della destra sassarese sia diventato uno strumento dei 5 Stelle e più in generale della sinistra cittadina, “l’autarchia di Campus ha portato acqua al mulino della sinistra, impegnata a mettere all’angolo Sassari.”