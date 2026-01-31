“Spiagge Facili, ancora una volta Di Nolfo si prende meriti non suoi”

ALGHERO – «Ancora una volta l’onorevole Di Nolfo dimostra di non sapere di cosa parla e tenta di
intestarsi risultati che non gli appartengono». Lo dichiarano Giorgio Gadoni e Salvatore
Carta, esponenti della Lega di Alghero, intervenendo sul finanziamento destinato al progetto
“Spiagge Facili”.
«Il contributo di 500 mila euro di cui oggi Di Nolfo si ammanta come se fosse un successo
personale o regionale – spiegano – deriva da un programma nazionale finanziato dal
Ministero per le Disabilità, guidato dal ministro Alessandra Locatelli. La Regione Sardegna
non ha alcun merito politico o programmatorio: svolge esclusivamente il ruolo tecnico di ente
di transito delle risorse, come previsto dalle procedure».
Secondo Gadoni e Carta, «presentare questo finanziamento come frutto di un presunto
bando “voluto con forza” dall’onorevole Di Nolfo è semplicemente falso e fuorviante. La
marginalità politica del consigliere regionale emerge ancora una volta, così come la sua
scarsa conoscenza dei meccanismi istituzionali e delle fonti di finanziamento».
«Se Alghero potrà beneficiare di queste risorse – proseguono – il merito va riconosciuto
all’amministrazione comunale e soprattutto alle associazioni del territorio, che hanno
affiancato il Comune nella redazione di un progetto serio, concreto e di qualità, capace di
ottenere l’aggiudicazione dei fondi messi a disposizione dal Ministero».
«La Lega è da sempre impegnata sul tema dell’inclusione e dell’accessibilità – concludono
Gadoni e Carta – ma riteniamo inaccettabile che si faccia propaganda personale su
interventi che nascono da scelte nazionali chiare e dal lavoro concreto delle realtà locali. La
disabilità non è terreno per passerelle politiche né per appropriazioni indebite di meriti».
