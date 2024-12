Speculazione energetica, “La Giunta Todde sta operando senza legittimazione dei sardi”

CAGLIARI – “La Sardegna non si farà più calpestare ma gestirà la propria

transizione ecologica ed energetica, così si legge nel comunicato

diffuso dalla Regione Autonoma della Sardegna che annuncia

l’approvazione da parte del Consiglio Regionale del Decreto Legge n.

45 con oggetto Disposizioni per l’individuazione di aree e superfici

idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Un testo che rappresenta pienamente la vera natura dell’autonomismo

che non è quella di governare con lungimiranza nell’interesse del

popolo sardo bensì di gestire, di amministrare gli interessi statali

in Sardegna. D’altronde, come abbiamo già avuto modo di dire durante

le mobilitazioni popolari, il problema che impedisce di risolvere a

nostro favore la questione energetica, sono i partiti italiani in

Sardegna: l’autonomismo al governo della nostra terra, sempre di

matrice profondamente unionista, non conosce e non riconosce il

concetto di nazione sarda e, di conseguenza, agisce per gestire in

loco le imposizioni italiane.

Questo disegno di legge, descritto come avanguardia a livello

italiano, è totalmente privo di sovranità politica, di gestione

pubblica nell’interesse collettivo, di legittimazione popolare.

Perchè, per quanto lo si voglia far credere, non mette in discussione

il tetto minimo di 6,5 Gigawatt di produzione energetica che lo Stato

italiano ha imposto alla Sardegna: cioè il vero aspetto coloniale

dell’affaire energia.

Questo Decreto Legge di fatto non ha il potere di bloccare i progetti

che sono già stati autorizzati, anche nel caso in cui non ricadano

all’interno delle aree idonee.

Si tratta di un disegno di legge coloniale perché i principi che lo

animano non vanno verso la strutturazione dell’indipendenza energetica

della nostra terra. Non è infatti la Regione a dettare le regole

facendo un calcolo di quanta energia la Sardegna debba effettivamente

produrre per soddisfare il proprio fabbisogno energetico. Il nostro

piano energetico dovrebbe regolamentare in questo senso la produzione,

individuando le aree idonee per l’installazione di impianti che

producono energia a beneficio della Sardegna e, soprattutto,

stabilendo un tetto massimo di produzione.

Ricordiamo che oltretutto la Giunta Regionale sta operando senza

legittimazione popolare in quanto non tiene conto della volontà di

oltre duecentomila sardi, cittadini, associazioni, amministratori,

comitati i quali – usando l’unico strumento democratico e nonviolento

a disposizione cioè quello di firmare la Legge Pratobello – hanno

sottoscritto per bocciare questo modus operandi che impone decisioni

calate dall’alto e dall’esterno. Questo è il vero dato politico, e non

lo si può ignorare. A prescindere dal giudizio sulla proposta di legge

in sé.

Inoltre non possiamo dimenticare che i Consiglieri Regionali attuali

sono stati eletti con una legge totalmente antidemocratica che

impedisce rappresentanza a decine di migliaia di elettori e a molte

forze politiche. La democrazia nasce per regolare il conflitto sociale

e la competizione elettorale, contro il monopensiero. Non riconoscere

il conflitto, tentare di anestetizzarlo o di sedarlo con atti

repressivi, uccide il pluralismo. Chi non è rappresentato e chi

legittimamente si oppone a decisioni ingiuste non ha più interlocutori

istituzionali, addirittura si ritrova a interfacciarsi con le forze

dell’ordine inviate da coloro i quali, asserragliati nel palazzo, si

riempiono la bocca di democrazia.

Questo tipo di atteggiamento istituzionale è molto poco responsabile,

per nulla lungimirante e tutt’altro che democratico. Il clima che si

viene a creare è quello nel quale l’avversario politico viene

criminalizzato e percepito dalla massa come delinquente, come

facinoroso. Le immagini dei presidi popolari assediati dalle forze

dell’ordine in tenuta antisommossa fanno il loro sottile ma pervasivo

lavoro.

Se i partiti italiani al potere della Regione avessero davvero a cuore

l’interesse nazionale sardo, forti dell’appoggio popolare su questo

tema, avrebbero potuto mettersi a capofila di una battaglia di dignità

aprendo un rapporto di forza con lo Stato italiano, per andare a

ridiscutere i termini della transizione energetica. Ma anche in questo

caso l’autonomismo unionista ha preferito obbedire non ratificando il

conflitto con lo Stato italiano, abbassare la testa e tentare di

sedarlo nel peggiore dei modi. Ma la storia ci insegna che è proprio

attraverso la sapiente gestione dei conflitti che le società crescono,

che i diritti si conquistano.

Ed è per questo che il conflitto nella democrazia è riconosciuto. Solo

il fascismo ha una visione della società senza conflitti, dove c’è chi

comanda e chi obbedisce, dove bisogna semplicemente affidarsi al più

forte. E la classe politica dei partiti italiani al potere in Sardegna

applica la legge del più forte col proprio stesso popolo mentre

abbassa la testa con lo Stato. Cercando peraltro di far credere il

contrario”.

Repùblica, movimento indipendentista sardo