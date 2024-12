Piante e addobbi floreali, Mascia “lancia” l’accordo con Forestas

SASSARI – Si unisce anche l’Agenzia Forestas ai partner logistici del Comune di Sassari in occasione delle festività natalizie. A completare l’addobbo della città saranno alberi e piante messe a disposizione gratuitamente dal servizio territoriale di Sassari dell’agenzia, che funge da struttura tecnica e operativa della Regione per il settore forestale e ambientale, assolvendo compiti di gestione, promozione e supporto per la ricerca e la sperimentazione. Grazie al patrocinio richiesto dal sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e accordato dall’amministratore Unico di Forestas, Salvatore Piras, il giardino d’inverno allestito in piazza Fiume – che accoglierà anche il laboratorio della Lego e altre iniziative a misura di bambini, famiglie e grandi – potrà disporre di 60 lecci, 2 alberelli da bacca, 4 palme giapponesi e 4 agrifogli. Arbusti ed essenze provenienti dal vivaio dell’Agenzia resteranno a disposizione dell’amministrazione e faranno bella mostra di sé sino al prossimo 8 gennaio, giorno in cui è previsto il ritorno al cantiere forestale.

La disponibilità di Forestas a partecipare alla migliore riuscita delle iniziative messe in piedi dal Comune con diversi partner istituzionali, economici, sociali e culturali è in realtà un modo simbolico per inaugurare una nuova stagione di collaborazione, che sarà sancita da un protocollo d’intesa tra Palazzo Ducale e l’agenzia, al fine di perseguire con più efficacia gli obiettivi che l’amministrazione guidata da Giuseppe Mascia si è posta in tema di politiche per l’ambiente. «La collaborazione con Forestas andrà avanti anche dopo le feste», conferma Mascia. «Quello con l’agenzia sarà un confronto frequente e costante, anche sul terreno delle idee», gli fa eco il vicesindaco e assessore dell’Ambiente, Tore Dau. «Questa partnership ci permetterà di avere accanto un alleato prezioso lungo il percorso che ci vede impegnati a delineare le soluzioni più idonee per la forestazione urbana», prosegue Dau. «Si tratta di una delle azioni principali che metteremo in campo – conclude – nel tentativo di mitigare gli effetti prodotti in ambito urbano dai cambiamenti climatici». Come spiega l’amministratore unico, Salvatore Piras, «rafforzare la collaborazione e la presenza di Forestas al servizio dei Comuni, cogliendo l’occasione per diffondere i valori della sostenibilità ambientale e dell’educazione ambientale, è tra le mission dell’Agenzia».