Spanu (Psd’Az): “A Porto Torres è emergenza abitativa”

PORTO TORRES – “Sono 170 le famiglie in graduatoria in attesa di una casa popolare e sono tutte famiglie in forti difficoltà, non solo economiche.

Gli alloggi assegnati fino ad oggi sono soltanto 13, 157 nuclei familiari sono in attesa di assegnazione.

Il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica è così suddiviso: 69 alloggi ERP sono di proprietà del comune, 714 alloggi ERP, in locazione, sono di proprietà AREA, 300 sono gli alloggi di Proprietà AREA riscattati. L’emergenza abitativa a Porto Torres è esplosiva come è ben evidente dai dati aggiornati dall’ufficio casa del comune di Porto Torres. I 714 alloggi popolari non bastano a soddisfare le esigenze di una casa per le fasce meno abbienti. Lo dicono le 157 domande presenti nella graduatoria ancora inevasa in attesa di rinnovo.

A Porto Torres, trovare un’abitazione in affitto è sempre più difficile: la richiesta è sempre in aumento, ma l’offerta è praticamente nulla, anche a causa dell’aumento degli affitti turistici: i proprietari preferiscono locare gli immobili per brevi periodi a prezzi più alti di un canone d’affitto annuale. Ad oggi non sono state trovate sufficienti misure per risolvere o quantomeno affrontare il problema dell’emergenza abitativa.

E’ necessaria un’azione immediata da parte dell’amministrazione comunale sull’emergenza abitativa, capace di rispondere ai crescenti bisogni delle numerose famiglie turritane. Oggi, più che mai, sono necessari finanziamenti pubblici per la costruzione di nuove case popolari, oltre al censimento di tutti gli inquilini degli alloggi popolari attualmente occupati, in modo tale da verificarne i requisiti di legge”.

Bastianino Spanu, capogruppo del Partito Sardo d’Azione a Porto Torres