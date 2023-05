Confronto sull’Autonomia Differenziata, Calderoli in Regione

ROMA – Il ministro Roberto Calderoli sarà impegnato domani 19 maggio dalle ore 11 presso il Palazzo del Consiglio regionale della Sardegna per un incontro con i consiglieri dell’assemblea sul tema dell’autonomia differenziata.

“Prosegue il mio tour delle Regioni d’Italia per presentare in maniera chiara il disegno di legge di attuazione dell’autonomia differenziata. Anche in Sardegna porto avanti un’operazione verità su questa riforma, illustrando le potenzialità di miglioramento per il Paese” ha detto il Ministro Calderoli, che aggiunge: “Sarà un appuntamento utile per un confronto istituzionale sul tema. L’occasione per presentare la riforma ai rappresentanti sardi eletti in Consiglio Regionale, anche con riferimento all’insularità, e fare il punto su come questo nostro progetto potrà avere risvolti positivi anche per una Regione come la Sardegna”.