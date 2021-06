Spaccio ai giardini, due arresti a Sassari

SASSARI – La Polizia locale ieri ha arrestato due giovani, entrambi del 1996, notati nei giardini pubblici mentre spacciavano. Nel primo pomeriggio una pattuglia aveva visto che vicino alla fontana di San Francesco, nella parte bassa dei giardini pubblici, molti ragazzini si avvicinavano ad alcuni giovani e scambiavano velocemente soldi con sostanze stupefacenti. Dopo un’ora di appostamenti, la pattuglia ha chiesto rinforzi ed è intervenuta. Prima di tutto ha fermato e identificato i ragazzini, che hanno confermato di aver ricevuto delle dosi di marijuana. A quel punto gli agenti hanno avvicinato quattro adulti, due dei quali da subito sono apparsi più attivi nello scambio.

Uno è fuggito ma è stato fermato poco dopo in viale Mancini da una pattuglia di motociclisti arrivata di rinforzo. Il venticinquenne, osilese residente a Sassari, ha opposto resistenza, anche con violenza, soprattutto nei confronti di due agenti. È stato arrestato e denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’altro, un pakistano di 25 anni già raggiunto da un provvedimento di espulsione a cui ha fatto opposizione, è fuggito verso un centro commerciale della zona, dove è stato fermato e arrestato. Negli slip aveva 50 grammi di marijuana e in tasca un coltello a serramanico. Dovrà rispondere di spaccio di sostanza stupefacente e di porto di coltello. Gli agenti hanno poi perquisito l’abitazione del primo e il dormitorio di via Duca degli Abruzzi, dove risiede il ragazzo pakistano, ma i controlli non hanno consentito di trovare altra sostanza stupefacente.

Stamattina si terrà l’udienza di convalida dell’arresto.