Soldi per Alghero e Sanità (Marino e Civile): parla Pais |video

ALGHERO – Sanità, ma non solo. A certificare l’importante attenzione della Regione per questo territorio è il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais. Il leader della Lega, dopo aver conquistato un ruolo di grande prestigio, ha, in questi quasi tre anni, lavorato per riequilibrare il “peso” delle scelte prese a Cagliari rispetto ad altri territori e in particolari del Nord-Ovest. Un attenzione che lo stesso Pasi evidenzia in un intervista dove elenca i diversi finanziamenti ottenuti da questa parte di Sardegna, oltre che soffermarsi su quello che, ancora una volta, volenti o nolenti, è diventato il tema dei temi: la Sanità. E nello specifico il presente e futuro degli ospedali Marino e Civile.