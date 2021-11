Soldi ai porti sardi, assessore Todde soddisfatto

CAGLIARI – Un forte sostegno all’ammodernamento infrastrutturale dei porti sardi. L’assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde commenta positivamente la programmazione pluriennale di investimenti infrastrutturali dell’AdSP. Interventi importanti sono previsti su Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Santa Teresa e Portovesme. Di particolare rilevanza per l’Ogliastra, sottolinea l’assessore Todde, i 30 milioni destinati allo scalo di Arbatax. 2 milioni per illuminazione, 8 per la sistemazione della stazione marittima, 20 per la realizzazione della nuova banchina per le navi da crociera. Un impulso decisivo per lo scalo ogliastrino, dice l’assessore, sempre più proiettato verso il suo rilancio e il suo ruolo determinante nell’economia della zona