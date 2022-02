“Sindacati contro le famiglie di balneari”

CAGLIARI – “È una situazione drammatica quella a cui stiamo assistendo in queste ore – dichiara il Presidente di Federbalneari Sardegna -. Vedere la maggior parte delle famiglie della Sardegna, depredate del loro lavoro dal giorno alla notte. Fa male assistere al walzer della politica di questi mesi. Come membro di Giunta Nazionale, sto predisponendo gli Emendamenti Sardegna da portare al Tavolo Governativo, per cercare di “limare” gli articoli della Bozza di Legge Delega approvata dal CDM con la votazione dei Ministri Garavaglia e Giorgetti. Non sappiamo quanto potrempo incidere su questo processo legislativo che pare essere stato preparato per alcuni versi contro le famiglie italiane e Sarde. Purtroppo I colpi di scena non sono solo quelli della politica, ma si aggiungono alcune isolate associazioni (2) che, staccandosi da subito dalla Unità sindacale, hanno fornito gli spunti al Ministro Garavaglia, (a detta dello stesso Ministro sarebbero 8 I punti forniti da queste due associazioni e che sono poi stati votati ed approvati in CDM). Situazione gravissima di cui I relativi associati, non ne sono a conoscenza e parlano della Legge Delega come fosse stata scritta dai soli politici, senza sapere che la prima “firma” è dei loro stessi Presidenti Nazionali, con I quali non hanno contatti diretti. Questa sarà una battaglia durissima, che combattiamo contro un “fuoco amico” sindacale e contro una politica filo Europeista che non ha reciprocità per l’Italia e per la Sardegna stessa. I bandi ci saranno, ma non nei tempi che vogliono questi due sindacati ne la politica a loro connivente. Siamo a disposizione con la Segreteria Regionale per aiutare tutte le famiglie della Sardegna”.

Claudio Maurelli presidente Federbalneari Sardegna