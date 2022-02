Sassari-Olbia, proroga al Commissario: plauso della Lega

ROMA – “Sono lieto di annunciare che oggi le commissioni congiunte Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato un emendamento al Milleproroghe, che ho presentato come primo firmatario ed è stato sottoscritto anche da altri colleghi della Lega, che prevede la proroga al 31 dicembre del 2024 della gestione commissariale per il completamento di messa in sicurezza della strada statale Sassari-Olbia, arteria stradale fondamentale per la Sardegna della quale sono stati finora aperti al traffico otto lotti su dieci. L’accoglimento di questo emendamento, che ho anche condiviso con i senatori leghisti sardi Carlo Doria e Lina Lunesu, consentirà di completare anche i lotti 2 e 4, che a causa della pandemia e delle problematiche connesse avevano subito dei rallentamenti impedendo che l’opera venisse ultimata entro il termine precedentemente previsto del 31 dicembre 2020. Ennesimo importante risultato per l’Isola, ottenuto grazie all’impegno della Lega”. Così il deputato della Lega Eugenio Zoffili, ex coordinatore regionale e fondatore della Lega per Salvini Premier in Sardegna