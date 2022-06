Sicurezza e decoro, Fdi a Conoci: “ecco cosa dobbiamo fare”

ALGHERO – “Il 21 Giugno 2022, Fratelli d’Italia ha trasmesso al Sindaco Mario Conoci un progetto per la sicurezza e il decoro urbano per l’estate 2022, al fine di assicurare un efficace controllo del territorio, contrastando sia i comportamenti illegali, sia quelli lesivi della sicurezza e del decoro cittadino. La proposta è stata elaborata dal coordinamento cittadino, dai Dipartimenti Sicurezza e Commercio con Gianni Pais e Maurizio Papa e dal gruppo consiliare con Monica Pulina e Giovanni Monti.

Dopo aver incontrato varie realtà locali e analizzato attentamente con loro la situazione della città, Fratelli d’Italia ha portato all’attenzione del Sindaco i settori principali su cui dovrebbe incentrarsi l’azione amministrativa, indicando nel dettaglio gli obiettivi, le azioni e le relative risorse finanziarie e umane per attuarle.

I settori di intervento previsti riguardano:

la circolazione stradale, la sosta selvaggia,

il corretto utilizzo delle spiagge, i reati contro il patrimonio,

i comportamenti fuori controllo e il disturbo della quiete pubblica,

il commercio e le occupazioni abusive o irregolari del suolo pubblico,

la vendita di alcolici ai minori,

il decoro urbano relativamente all’assunzione di comportamenti corretti e rispettosi dei

regolamenti e delle ordinanze da parte di cittadini e ospiti con particolare riguardo al gettito di rifiuti,

la raccolta delle deiezioni canine e rispetto degli arredi urbani e, del territorio.

“Riteniamo – dichiara Marco Di Gangi, coordinatore cittadino del circolo di Fratelli d’Italia

– sia un errore sottovalutare i chiari segnali di insofferenza e di allarme che arrivano da parte di cittadini e di imprese sempre più preoccupate dai ricorrenti episodi di microcriminalità e di diffuso vandalismo, oltre a quelli del crescente disagio dovuto alla mancata osservanza dei regolamenti e delle ordinanze disposte a tutela di cittadini e imprese sminuirne portata e conseguenze – continua Di Gangi, – non aiuterà certamente a risolvere un problema che, al contrario, deve essere affrontato e risolto con fermezza e tempestività.

Dato per acquisito che la comunità algherese possieda gli anticorpi per rigettare questi fenomeni, resta il fatto che di fronte a situazioni non episodiche di devianza ci siano due strategie possibili: l’inerzia, nella speranza che questi fenomeni prima o poi cessino o l’adozione immediata di misure di controllo e di contrasto per evitare la l’assuefazione e la rassegnazione. Fratelli d’Italia Alghero propende decisamente per questo secondo approccio. Una precisa e articolata proposta che Fratelli d’Italia Alghero indirizza al Sindaco al quale si chiede di adottare una serie di atti utili a gestire una situazione non più sostenibile”.