Sezzidi e asculta, al via la tre giorni in memoria di Gavinuccio Canu

SASSARI – Al via domani la prima giornata di “Non si podet iscantzellare – Sezzidi e asculta – Il concerto per Gavinuccio Canu”, Domani 13 luglio in Piazza Moretti a Sassari, prende il via la tre giorni di “Non si podet iscantzellare – Sezzidi e asculta – Il concerto per Gavinuccio Canu”, l’evento organizzato dall’Associazione Culturale Gavinuccio Canu col patrocinio del Comune di Sassari e inserito nel cartellone di Sassari Estate 2022. 21 le band e gli artisti coinvolti che si alterneranno sul palco dal 13 al 15 luglio. Tra gli ospiti anche Dorian Gray e soprattutto la reunion degli Antennah, nella giornata di venerdi, con anche il ritorno sul palco di gruppi storici della scena rock / dark wave sarda come gli Autosuggestion (con l’algherese Stefano Idili nella neonata band Disordercon membri degli Acrimonia) e Lacrime di Cera e altri.