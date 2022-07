Fondazione Alghero, entra nel vivo l’estate più ricca degli spettacoli |agenda

ALGHERO – Entra nel vivo #ALGHEROEXPERIENCE, la stagione di eventi più lunga e ricca di sempre, con appuntamenti capaci di intercettare i gusti più svariati per soddisfare anche i turisti più esigenti. Dalla giornata odierna per l’intera settimana, un lungo filo unisce concerti jazz col ritorno di Paolo Fresu, il teatro, la travolgente comedy degli artisti più applauditi, la musica e l’enogastronomia. Tutti gli eventi avranno una cornicecuriosità e foto. Il programma completo con tutti i dettagli dei singoli eventi del cartellone #algheroexperience e le informazioni per l’acquisto dei biglietti dei vari concerti e spettacoli sono disponibili su www.algheroturismo.it e presso l’Atelier #3 | Alghero Turismo Bookshop in Via Carlo Alberto, 84 tutti i giorni dalle ore 18 alle 21 ed il sabato anche la mattina dalle ore 10 alle ore 13.